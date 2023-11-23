Неизвестно (Четвертинин) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Четвертинин Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Четвертинин) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1781
Сын: Неизвестно Анемподист Федорович
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1784
Сын: Четвертинин Иоанн Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Четвертинин) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Федоров