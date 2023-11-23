Неизвестно (Четвертинин) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Четвертинин) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Четвертинин Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Четвертинин) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1781

Сын: Неизвестно Анемподист Федорович

Отец ребёнка: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Четвертинин Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Четвертинин) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Федоров

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