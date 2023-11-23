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(Четвертинин) Анна Федоровна
(Четвертинин) Анна Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Пол
Женский
Отец
Федор Федоров
1750 г.р.
Мать
Неизвестно (Четвертинин) Мария Васильевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Федор Федоров
Мать:
Неизвестно Мария Васильевна
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