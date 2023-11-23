Грузинцева Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Николай Прокофьев
Мать: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Грузинцев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Рудинская Анна Семеновна
Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Грузинцев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Грузинцев Николай Семенович
Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно