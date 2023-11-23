Грузинцева Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузинцева Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Николай Прокофьев

Мать: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Грузинцев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Рудинская Анна Семеновна

Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Грузинцев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Грузинцев Николай Семенович

Отец ребёнка: Грузинцев Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузинцев Семен Федорович

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