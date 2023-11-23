Грузинцев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грузинцева) Августа Михайловна
Мать ребёнка: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Горинского Мологского уезда
Бракосочетание
09.05.1832
Супруг(-а): Мария Федоровна Грузинцева (Кудрявцева)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Грузинцева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1836
Сын: Грузинцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна
Смерть
До 1852