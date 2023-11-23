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Грузинцев Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Грузинцев Семен Федорович

Мать: Грузинцева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грузинцева) Августа Михайловна

Мать ребёнка: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Горинского Мологского уезда
Бракосочетание
09.05.1832

Жена: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна

Супруг(-а): Мария Федоровна Грузинцева (Кудрявцева)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Грузинцева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1836

Сын: Грузинцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна

Смерть
До 1852

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