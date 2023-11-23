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Грузинцев Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грузинцева Ксения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Кузяеве Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1799

Сын: Грузинцев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Рудинская (Грузинцева) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Грузинцев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Грузинцев Николай Семенович

Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна

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