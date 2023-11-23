Грузинцев Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Кузяеве Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1799
Сын: Грузинцев Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Рудинская (Грузинцева) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Грузинцев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Грузинцев Николай Семенович
Мать ребёнка: Грузинцева Ксения Николаевна