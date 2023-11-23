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Рудинская (Грузинцева) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Грузинцев Семен Федорович

Мать: Грузинцева Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рудинский Аркадий Арсеньевич

Отец ребёнка: Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Воскресенская (Рудинская) Павла Арсеньевна

Отец ребёнка: Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1837

Сын: Рудинский Иоанн Арсеньевич

Отец ребёнка: Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович

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