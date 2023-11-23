Рудинская (Грузинцева) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рудинский Аркадий Арсеньевич
Отец ребёнка: Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
07.01.1837
Сын: Рудинский Иоанн Арсеньевич
Отец ребёнка: Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович