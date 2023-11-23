Грузинцев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1840
Сын: Грузинцев Флавиан Николаевич
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Грузинцев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Грузинцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1855
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
1853 г. - пономарь Архангельской, что в г.Ярославле, ц., 1861 г. - ц. Св.Великомученицы Параскевы, что на Сполье