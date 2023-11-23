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Грузинцев Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Грузинцев Семен Федорович

Мать: Грузинцева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Грузинцев Флавиан Николаевич

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Грузинцев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Грузинцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1855

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
1853 г. - пономарь Архангельской, что в г.Ярославле, ц., 1861 г. - ц. Св.Великомученицы Параскевы, что на Сполье
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