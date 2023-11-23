(Грузинцева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грузинцева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузинцев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Грузинцев Флавиан Николаевич

Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Грузинцев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Грузинцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович

Рождение ребёнка
02.04.1855

Дочь: (Грузинцева) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович

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