(Грузинцева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Грузинцев Флавиан Николаевич
Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Грузинцев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Грузинцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович
Рождение ребёнка
02.04.1855
Дочь: (Грузинцева) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Грузинцев Николай Семенович