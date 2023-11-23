Рыкунов Платон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рыкунов Алексей Платонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1855