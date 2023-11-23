Рыкунов Платон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыкунов Платон Григорьевич

Рыкунов Платон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Рыкунов Григорий Васильевич

Мать: Рыкунова Ксения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рыкунов Алексей Платонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1855

Мы используем куки для улучшения работы сайта.