Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1904
Дата смерти11.07.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.11.1923
Рождение ребёнка
15.08.1929
Сын: Парахин Андрей Платонович
Отец ребёнка: Парахин Платон Антонович
Рождение ребёнка
28.12.1937
Дочь: Абашина (Парахина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Парахин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парахин Василий Григорьевич
Смерть
11.07.1990
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения, ИБС,