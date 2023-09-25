Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1904

Дата смерти

11.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904

Отец: Белозеров Маргон Стефанович

Мать: Белозерова Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парахин Платон Антонович

Место жительства
Неизвестно
Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
25.11.1923

Муж: Парахин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Парахин Андрей Платонович

Отец ребёнка: Парахин Платон Антонович

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.12.1937

Дочь: Абашина (Парахина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Парахин Василий Григорьевич

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парахин Василий Григорьевич

Смерть
11.07.1990
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения, ИБС,

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