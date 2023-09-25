Белозеров Маргон Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белозеров Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Парахина Василиса Маргоновна
Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Маргоновна
Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Алексей Маргонович
Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Петр Маргонович
Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно