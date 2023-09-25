Белозеров Маргон Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Маргон Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозеров Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Парахина Василиса Маргоновна

Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Маргоновна

Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Алексей Маргонович

Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Петр Маргонович

Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Николаевна

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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