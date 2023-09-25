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Парахин Василий Григорьевич

Место рождения

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Парахин Григорий

Мать: не указана

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
25.11.1923

Жена: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Рождение ребёнка
28.12.1937

Дочь: Абашина (Парахина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести (ВОВ)

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