Парахин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Парахин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.1923
Рождение ребёнка
28.12.1937
Дочь: Абашина (Парахина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна
Рождение ребёнка
12.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести (ВОВ)