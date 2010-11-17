Абашина (Парахина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашина (Парахина) Мария Васильевна

Место рождения

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

28.12.1937

Дата смерти

17.11.2010

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937

Отец: Парахин Василий Григорьевич

Мать: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
05.01.1956

Муж: Абашин Иван Васильевич

Барано-Оренбургское, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.07.1956

Сын: Абашин Василий Иванович

Отец ребёнка: Абашин Иван Васильевич

Барано-Оренбургское, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абашин Иван Васильевич

Барано-Оренбургское, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абашин Иван Васильевич

Смерть
17.11.2010
Причина смерти: хр. сердечно-сосудистая недостаточность

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