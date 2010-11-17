Абашина (Парахина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1937
Дата смерти17.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937
Бракосочетание
05.01.1956
Рождение ребёнка
26.07.1956
Отец ребёнка: Абашин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абашин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абашин Иван Васильевич
Смерть
17.11.2010
Причина смерти: хр. сердечно-сосудистая недостаточность