Белозерова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белозерова) Марина Маргоновна
Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Алексей Маргонович
Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Петр Маргонович
Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна
Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла от тифа