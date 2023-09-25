Белозерова Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белозерова) Марина Маргоновна

Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Алексей Маргонович

Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Петр Маргонович

Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Маргон Стефанович

Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Отец ребёнка: Белозеров Маргон Стефанович

Смерть
Неизвестно
Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: умерла от тифа

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