Парахин Платон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1929
Сын: Парахин Андрей Платонович
Мать ребёнка: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна
Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно