Парахин Платон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахин Платон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Парахин Андрей Платонович

Мать ребёнка: Парахина (Белозерова) Василиса Маргоновна

Белое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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