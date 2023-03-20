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Шестаков Никонор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шестаков Никита Родионов

Мать: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Никоноровна

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Степанида Никоноровна

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шестаков Афанасий Никонорович

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Афанасья Никоноровна

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шестаков Федор Никонорович

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Никоноровна

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шестаков Астафей Никонорович

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шестаков Степан Никонорович

Мать ребёнка: Шестакова Улита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Агрофена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Улита

Смерть
1841
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