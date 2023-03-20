Шестаков Никонор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Шестаков Никита Родионов
Мать: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Никоноровна
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Степанида Никоноровна
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шестаков Афанасий Никонорович
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Афанасья Никоноровна
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шестаков Федор Никонорович
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Никоноровна
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шестаков Астафей Никонорович
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шестаков Степан Никонорович
Мать ребёнка: Шестакова Улита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Улита
Смерть
1841