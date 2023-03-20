Шестаков Афанасий Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шестаков Никонор Никитин
Мать: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шестаков Агафон Афанасьевич
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Гляделова Матрена Афанасьевна
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шестаков Матвей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно