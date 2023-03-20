Шестаков Афанасий Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Афанасий Никонорович

Шестаков Афанасий Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шестаков Никонор Никитин

Мать: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шестаков Агафон Афанасьевич

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Гляделова Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шестаков Матвей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Степанида Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close