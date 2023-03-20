Шестаков Степан Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шестаков Никонор Никитин
Мать: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шестаков Василий Степанович
Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Петрова Гликерия Степановна
Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шестаков Андрей Степанович
Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шестаков Федор Степанович
Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Февронья Степанова
Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно