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Шестаков Степан Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шестаков Никонор Никитин

Мать: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шестаков Василий Степанович

Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Петрова Гликерия Степановна

Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шестаков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шестаков Пуд Степанович

Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шестаков Федор Степанович

Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Февронья Степанова

Мать ребёнка: Шестакова Ульяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Ульяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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