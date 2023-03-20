Шестаков Федор Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шестаков Никонор Никитин
Мать: Шестакова Улита
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шестаков Самуил Федорович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Шестакова Марья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно