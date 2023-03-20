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Шестаков Федор Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шестаков Никонор Никитин

Мать: Шестакова Улита

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шестаков Самуил Федорович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Шестакова Марья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья Кузьминична

Смерть
Неизвестно