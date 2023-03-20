Шестакова Улита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Никоноровна
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Степанида Никоноровна
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шестаков Афанасий Никонорович
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Афанасья Никоноровна
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шестаков Федор Никонорович
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Никоноровна
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шестаков Астафей Никонорович
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шестаков Степан Никонорович
Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно