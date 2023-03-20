Шестакова Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Никоноровна

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Степанида Никоноровна

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шестаков Афанасий Никонорович

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Афанасья Никоноровна

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шестаков Федор Никонорович

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Никоноровна

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шестаков Астафей Никонорович

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шестаков Степан Никонорович

Отец ребёнка: Шестаков Никонор Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Никонор Никитин

Смерть
Неизвестно
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