Шестакова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шестаков Алексей Никитович
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Никитовна
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Никитовна
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шестаков Симеон Никитович
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно