Шестакова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шестаков Алексей Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Никонор Никитин

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шестаков Петр Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Никитовна

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Никитовна

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шестаков Симеон Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шестаков Иван Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Никита Родионов

Смерть
Неизвестно
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