Шестаков Никита Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Никита Родионов

Шестаков Никита Родионов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Шестаков Родион Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шестаков Алексей Никитович

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Никонор Никитин

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шестаков Петр Никитович

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Никитовна

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Никитовна

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шестаков Симеон Никитович

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шестаков Иван Никитович

Мать ребёнка: Шестакова Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Федора

Смерть
1807
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close