Шестаков Никита Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Шестаков Родион Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шестаков Алексей Никитович
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Никитовна
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Никитовна
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шестаков Симеон Никитович
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Шестакова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Федора
Смерть
1807