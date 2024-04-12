Соколова (Погодина) Евдокия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Погодина) Евдокия Викторовна

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Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Погодин Виктор Минеевич

Мать: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Соколов Арсений Григорьевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: Готовцева Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Пуклина Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1919

Дочь: Жукова Татьяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Соколов Анатолий Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Около 1940
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Карабузино
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Карабузино
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