Соколова (Погодина) Евдокия Викторовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1912
Дочь: Готовцева Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Пуклина Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1919
Дочь: Жукова Татьяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Соколов Анатолий Арсеньевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Григорьевич
Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Карабузино
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Карабузино