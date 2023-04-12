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Погодина Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Погодин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Соколова Евдокия Викторовна

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1884

Дочь: Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Полина Викторовна

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Александра Викторовна

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1892

Дочь: Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1898

Сын: Погодин Александр Викторович

Отец ребёнка: Погодин Виктор Минеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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