Погодин Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогодин Михаил Викторович

Погодин Михаил Викторович

avatar

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Погодин Виктор Минеевич

Мать: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.01.1903

Жена: Погодина Пелагея Ивановна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Погодин Павел

Мать ребёнка: Погодина Пелагея Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Погодина Пелагея Ивановна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close