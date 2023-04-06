Погодин Михаил Викторович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
05.01.1903
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1905
Сын: Погодин Павел
Мать ребёнка: Погодина Пелагея Ивановна
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Погодина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно