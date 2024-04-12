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Погодин Виктор Минеевич

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.09.1858

Дата смерти

07.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1858

Отец: Погодин Миней Иванович

Мать: Погодина Дарья Стефановна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Погодин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Соколова Евдокия Викторовна

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1884

Дочь: Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Полина Викторовна

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Александра Викторовна

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1892

Дочь: Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1898

Сын: Погодин Александр Викторович

Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.12.1906
Утонул
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