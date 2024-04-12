Погодин Виктор Минеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1858
Дата смерти07.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1858
Отец: Погодин Миней Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Погодин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Соколова Евдокия Викторовна
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
12.11.1884
Дочь: Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Полина Викторовна
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Александра Викторовна
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
13.03.1892
Дочь: Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1898
Сын: Погодин Александр Викторович
Мать ребёнка: Погодина Прасковья Федоровна
Смерть
07.12.1906
Утонул