Пуклина (Соколова) Ольга Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1916
Дата смерти05.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
08.04.1936
Дочь: Траншель Нина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуклин Анатолий
Бракосочетание
1946
Муж: Пуклин Анатолий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пуклин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Пуклин Анатолий
Смерть
05.04.2008