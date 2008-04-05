Пуклина (Соколова) Ольга Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуклина (Соколова) Ольга Арсеньевна

Пуклина (Соколова) Ольга Арсеньевна

avatar

Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

28.06.1916

Дата смерти

05.04.2008

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916

Отец: Соколов Арсений Григорьевич

Мать: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
1935

Муж: Соколов Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1936

Дочь: Траншель Нина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуклин Анатолий

Бракосочетание
1946

Муж: Пуклин Анатолий

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пуклин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Пуклин Анатолий

Смерть
05.04.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close