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Соколов Арсений Григорьевич

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Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

01.03.1887

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887

Отец: Соколов Григорий Антонович

Мать: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Соколова Евдокия Викторовна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Анна Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: Готовцева Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Пуклина Ольга Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1919

Дочь: Жукова Татьяна Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Соколов Анатолий Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1937
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область