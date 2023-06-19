Соколов Арсений Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1887
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Анна Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна
Рождение ребёнка
21.07.1912
Дочь: Готовцева Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Пуклина Ольга Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна
Рождение ребёнка
13.01.1919
Дочь: Жукова Татьяна Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Соколов Анатолий Арсеньевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна
Смерть
1937