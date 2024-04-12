Соколов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
1935
Жена: Пуклина Ольга Арсеньевна
Рождение ребёнка
08.04.1936
Дочь: Траншель Нина Ивановна
Мать ребёнка: Пуклина Ольга Арсеньевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуклина Ольга Арсеньевна
Смерть
?.04.1942