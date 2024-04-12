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Соколов Иван Иванович

Место рождения

Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1935

Жена: Пуклина Ольга Арсеньевна

Рождение ребёнка
08.04.1936

Дочь: Траншель Нина Ивановна

Мать ребёнка: Пуклина Ольга Арсеньевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуклина Ольга Арсеньевна

Смерть
?.04.1942
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