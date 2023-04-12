Пуклин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуклина Ольга Арсеньевна
Бракосочетание
1946
Жена: Пуклина Ольга Арсеньевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пуклин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Пуклина Ольга Арсеньевна
Смерть
Неизвестно