Яшурин Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смертиПосле 03.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1815 ст.
Отец: Яшурин Петр Яковлев
Мать: Яшурина Арина Васильева
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Яшурина Параскева Алексеева
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Яшурина Параскева Алексеева
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
05.01.1848
Дочь: Яшурина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Яшурина Параскева Алексеева
ф.570 оп559б д.1350 стр.998(2 сторона) восприемники Трофим Алексеев Кутузов Костя Петров Чирков
Военная служба
Около 1850
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17 ратник
Бракосочетание
21.01.1853
ф.570 оп559б д.1350 стр.730(2 сторона), 731 второй брак у обоих строн
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
26.02.1863 ст.
Мать ребёнка: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова
Рождение ребёнка
15.05.1865 ст.
Мать ребёнка: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова
ГА РМЭ Ф.305,оп.3,д.22,л.203 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 03.09.1891