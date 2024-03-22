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Яшурин Григорий Петрович

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

После 03.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: Яшурин Петр Яковлев

Мать: Яшурина Арина Васильева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Яшурина Параскева Алексеева

Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Яшурина Параскева Алексеева

Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
05.01.1848

Дочь: Яшурина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Яшурина Параскева Алексеева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1350 стр.998(2 сторона) восприемники Трофим Алексеев Кутузов Костя Петров Чирков
Военная служба
Около 1850
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17 ратник
Бракосочетание
21.01.1853

Жена: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1350 стр.730(2 сторона), 731 второй брак у обоих строн
Рождение ребёнка
1857

Сын: Яшурин Иларион Григорьев

Мать ребёнка: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
26.02.1863 ст.

Сын: Яшурин Ефрем Григорьевич

Мать ребёнка: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.05.1865 ст.

Сын: Яшурин Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГА РМЭ Ф.305,оп.3,д.22,л.203 об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшурина Параскева Алексеева

Смерть
После 03.09.1891
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
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