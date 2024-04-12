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Яшурин Михаил Григорьев

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

15.05.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865 ст.

Отец: Яшурин Григорий Петрович

Мать: Яшурина Васса Василиса Трифоновна Трофимова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГА РМЭ Ф.305,оп.3,д.22,л.203 об
Бракосочетание
15.09.1885 ст.

Жена: Яшурина Матрена Михайлова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГА РМЭ Ф.305,оп.3,д.26,л.161об.-162 первый брак
Бракосочетание
30.06.1899 ст.

Жена: Яшурина Параскева Кирилловна

Павловская, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
ГБУВО ГАВО Ф.590 оп.19 д.79 л.151 об-152 третий брак невеста первый
Смерть
Неизвестно
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