Яшурин Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения15.05.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865 ст.
ГА РМЭ Ф.305,оп.3,д.22,л.203 об
Бракосочетание
15.09.1885 ст.
ГА РМЭ Ф.305,оп.3,д.26,л.161об.-162 первый брак
Бракосочетание
30.06.1899 ст.
Павловская, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
ГБУВО ГАВО Ф.590 оп.19 д.79 л.151 об-152 третий брак невеста первый
Смерть
Неизвестно