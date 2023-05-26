Яшурина (Козьмина) Параскева Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1899 ст.
Павловская, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
ГБУВО ГАВО Ф.590 оп.19 д.79 л.151 об-152 третий брак невеста первый
Смерть
Неизвестно