Яшурина (Козьмина) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшурина (Козьмина) Параскева Кирилловна

Место рождения

Сельцо, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.06.1899 ст.

Муж: Яшурин Михаил Григорьев

Павловская, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
ГБУВО ГАВО Ф.590 оп.19 д.79 л.151 об-152 третий брак невеста первый
Смерть
Неизвестно

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