Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1848

Дочь: Яшурина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Яшурин Григорий Петрович

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1350 стр.998(2 сторона) восприемники Трофим Алексеев Кутузов Костя Петров Чирков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшурин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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