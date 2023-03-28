Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1848
Дочь: Яшурина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Яшурин Григорий Петрович
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1350 стр.998(2 сторона) восприемники Трофим Алексеев Кутузов Костя Петров Чирков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно