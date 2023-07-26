Яшурина Арина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшурин Петр Яковлев
ф.570 оп.559а д.1507 л.164 об ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Сын: Яшурин Матвей Петров
Отец ребёнка: Яшурин Петр Яковлев
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Отец ребёнка: Яшурин Петр Яковлев
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Отец ребёнка: Яшурин Петр Яковлев
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Смерть
Неизвестно