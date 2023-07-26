Яшурина Арина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшурина Арина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшурин Петр Яковлев

ф.570 оп.559а д.1507 л.164 об ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Яшурин Матвей Петров

Отец ребёнка: Яшурин Петр Яковлев

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Яшурин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Яшурин Петр Яковлев

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Яшурин Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Яшурин Петр Яковлев

Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Смерть
Неизвестно

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