Яшурин Дмитрий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Яшурин Петр Яковлев
Мать: Яшурина Арина Васильева
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшурина Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Яшурина Наталья Кузьмина
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10 9РС
Военная служба
1854
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Смерть
Неизвестно