Яшурин Дмитрий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшурин Дмитрий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1793 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Яшурин Петр Яковлев

Мать: Яшурина Арина Васильева

Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшурина Наталья Кузьмина

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Яшурин Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Яшурина Наталья Кузьмина

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10 9РС
Военная служба
1854
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Смерть
Неизвестно

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