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Яшурин Петр Яковлев

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1793 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшурина Арина Васильева

ф.570 оп.559а д.1507 л.164 об ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Яшурин Матвей Петров

Мать ребёнка: Яшурина Арина Васильева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Яшурин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Яшурина Арина Васильева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Яшурин Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Яшурина Арина Васильева

Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Место жительства
1846 ст.
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Смерть
1853 ст.
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО по РС 10 1858 г. семья № 15

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