Яшурин Петр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшурина Арина Васильева
ф.570 оп.559а д.1507 л.164 об ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Сын: Яшурин Матвей Петров
Мать ребёнка: Яшурина Арина Васильева
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Мать ребёнка: Яшурина Арина Васильева
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Мать ребёнка: Яшурина Арина Васильева
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Место жительства
1846 ст.
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Смерть
1853 ст.
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО по РС 10 1858 г. семья № 15