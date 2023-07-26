Яшурин Матвей Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1814 ст.
Отец: Яшурин Петр Яковлев
Мать: Яшурина Арина Васильева
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
второй брак Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Мать ребёнка: Яшурина Степанида Дмитриева
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: (Яшурина) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Яшурина Степанида Дмитриева
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Смерть
Неизвестно