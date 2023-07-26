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Яшурин Матвей Петров

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1793 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.

Отец: Яшурин Петр Яковлев

Мать: Яшурина Арина Васильева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшурина Степанида Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшурина Василина Козьмина

второй брак Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Яшурин Степан Матвеев

Мать ребёнка: Яшурина Степанида Дмитриева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: (Яшурина) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Яшурина Степанида Дмитриева

семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Смерть
Неизвестно

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