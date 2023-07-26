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Яшурин Степан Матвеев

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: Яшурин Матвей Петров

Мать: Яшурина Степанида Дмитриева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшурина Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
20.10.1887 ст.

Сын: Яшурин Александр Степанов

Мать ребёнка: Яшурина Настасья Тимофеева

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГА РМЭ ф.305 оп.3 д.26 л.353 об
Смерть
Неизвестно

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