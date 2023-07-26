Яшурин Степан Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: Яшурин Матвей Петров
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1887 ст.
Сын: Яшурин Александр Степанов
Мать ребёнка: Яшурина Настасья Тимофеева
ГА РМЭ ф.305 оп.3 д.26 л.353 об
Смерть
Неизвестно