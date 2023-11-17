Яшурина Степанида Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшурина Степанида Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Яшурин Степан Матвеев

Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров

семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшурин Матвей Петров

Смерть
Между 1850 и 1858
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
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