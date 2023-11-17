Яшурина Степанида Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров
семья переведена из д. Починка в 1846 году Ф60 оп 239а д.1658 л 709об-710 9РС семья № 17
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшурин Матвей Петров
Смерть
Между 1850 и 1858