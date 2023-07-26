Яшурина Василина Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: не указан
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров
ф.570 оп.559а д.1507 л.164 об ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшурин Матвей Петров
второй брак Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Смерть
Неизвестно