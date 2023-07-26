Яшурина Василина Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшурина Василина Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: не указан

Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Яшурин Степан Матвеев

Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров

Ф.60 оп.233 д.1987 ЦАНО РС10
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Яшурин Матвей Петров

ф.570 оп.559а д.1507 л.164 об ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшурин Матвей Петров

второй брак Ф.60 оп.233 д.1987 л 425об-426 ЦАНО РС10
Смерть
Неизвестно
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