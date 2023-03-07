Яшурин Ефрем Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1863 ст.
Дата смерти15.08.1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1863 ст.
Отец: Яшурин Григорий Петрович
Мать: Васса Трифоновна
Бракосочетание
07.05.1900 ст.
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.03.1901
Рождение ребёнка
06.03.1904
Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна
Рождение ребёнка
26.01.1906
Рождение ребёнка
29.05.1908
Рождение ребёнка
29.06.1910
Рождение ребёнка
10.05.1913
Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна
Смерть
15.08.1944