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Яшурин Ефрем Григорьевич

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Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

26.02.1863 ст.

Дата смерти

15.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1863 ст.

Отец: Яшурин Григорий Петрович

Мать: Васса Трифоновна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
07.05.1900 ст.

Жена: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Яшурин Петр Ефремович

Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Яшурин Алексей Ефремович

Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.01.1906

Сын: Яшурин Иоанн Ефремович

Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.05.1908

Сын: Яшурин Петр Ефремович

Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Яшурин Павел Ефремович

Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.05.1913

Сын: Яшурин Николай Ефремович

Мать ребёнка: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
15.08.1944
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
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