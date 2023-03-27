Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1886
первый брак
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Дочь: Яшурина Александра Ефремовна
Отец ребёнка: Яшурин Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Отец ребёнка: Яшурин Ефрем Григорьевич
Смерть
Неизвестно