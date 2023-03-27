Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1886

Муж: Яшурин Ефрем Григорьевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
первый брак
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: Яшурина Александра Ефремовна

Отец ребёнка: Яшурин Ефрем Григорьевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Яшурин Николай Ефремович

Отец ребёнка: Яшурин Ефрем Григорьевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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