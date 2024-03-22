Кабанов Ефим Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Ефим Кириллов

Кабанов Ефим Кириллов

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Кабанов Кирила Трифонов

Мать: Кабанова Прасковья Алексеева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Кабанов Фолимон Ефимов

Мать ребёнка: Кабанова Агрепена Алексеева

Призыв на военную службу
1791
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Агрепена Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кабанов Матвей Ефимов(Иванов)

Мать ребёнка: Кабанова Агрепена Алексеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Агрепена Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close