Кабанов Ефим Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Кабанова Агрепена Алексеева
Призыв на военную службу
1791
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агрепена Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кабанов Матвей Ефимов(Иванов)
Мать ребёнка: Кабанова Агрепена Алексеева
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно