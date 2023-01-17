Кабанов (Холькин) Матвей Ефимович(Иванович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти25.03.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кабанов Ефим Кириллов
Бракосочетание
09.11.1841 ст.
оба вторым браком
Рождение ребёнка
25.10.1842 ст.
Сын: Холькин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
08.04.1848 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Кабанова Арина Матвеевна
Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1856 ст.
Сын: Холькин Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.1863 ст.