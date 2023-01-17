Кабанов (Холькин) Матвей Ефимович(Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов (Холькин) Матвей Ефимович(Иванович)

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

25.03.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кабанов Ефим Кириллов

Мать: Кабанова Агрепена Алексеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Жена: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
25.10.1842 ст.

Сын: Холькин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.

Сын: Кабанов Козьма Матвеевич

Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1848 ст.

Сын: Кабанов Трафим Матвеевич

Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кабанов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Кабанова Арина Матвеевна

Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1856 ст.

Сын: Холькин Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.1863 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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