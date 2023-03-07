Кабанов Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
14.02.1869 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1872 ст.
Дочь: Кабанова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кабанова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кабанова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно