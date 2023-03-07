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Кабанов Иван Матвеевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Кабанов Матвей Ефимов(Иванов)

Мать: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.02.1869 ст.

Жена: Кабанова Анастасия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1872 ст.

Дочь: Кабанова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кабанова Анастасия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кабанова Анастасия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.

Сын: Холькин Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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