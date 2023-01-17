Кабанова Евдокия (Авдотья) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова Евдокия (Авдотья) Григорьева

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Чусовка - по месту жит-ва первого мужа
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
До 1840

Муж: Иван

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Муж: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
25.10.1842 ст.

Сын: Холькин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.

Сын: Кабанов Козьма Матвеевич

Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1848 ст.

Сын: Кабанов Трафим Матвеевич

Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кабанов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Кабанова Арина Матвеевна

Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1856 ст.

Сын: Холькин Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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