Кабанова Евдокия (Авдотья) Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Чусовка - по месту жит-ва первого мужа
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
09.11.1841 ст.
оба вторым браком
Рождение ребёнка
25.10.1842 ст.
Сын: Холькин Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)
Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)
Рождение ребёнка
08.04.1848 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Кабанова Арина Матвеевна
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)
Рождение ребёнка
01.04.1856 ст.
Сын: Холькин Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Ефимович(Иванович)
Смерть
Неизвестно