Кабанова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанова Анастасия Ивановна

Кабанова Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Большое Огарево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Иван Петров

Мать: не указана

Большое Огарево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.02.1869 ст.

Муж: Кабанов Иван Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1872 ст.

Дочь: Кабанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кабанов Иван Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кабанов Иван Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close