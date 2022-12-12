Кабанова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Иван Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1869 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1872 ст.
Дочь: Кабанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кабанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кабанов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно