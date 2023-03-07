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Кабанов Трафим Матвеевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.04.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1848 ст.

Отец: Кабанов Матвей Ефимов(Иванов)

Мать: Кабанова Евдокия Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.

Сын: Кабанов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.

Сын: Кабанов Павел Трофимович

Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.05.1878 ст.

Сын: Кабанов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1883 ст.

Дочь: Кабанова Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Ольга Ипполитовна

Смерть
Неизвестно
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