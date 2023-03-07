Кабанов Трафим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1848 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.
Сын: Кабанов Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
17.05.1878 ст.
Сын: Кабанов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
11.07.1883 ст.
Дочь: Кабанова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Кабанова Ольга Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно