Кабанова Прасковья Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Гур Кириллов
Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Афимья Кирилова
Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Кирилова
Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Федосья Кириллова
Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область