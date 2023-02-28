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Кабанова Прасковья Алексеева

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Место рождения

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1738 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кабанов Симеон Кириллов

Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Гур Кириллов

Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кабанов Ефим Кириллов

Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Афимья Кирилова

Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Кирилова

Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Федосья Кириллова

Отец ребёнка: Кабанов Кирила Трифонов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Кирила Трифонов

Смерть
1791
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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